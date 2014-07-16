За время АТО погибли 4 военных врача и 8 ранены

Об этом сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Виталий Андронатий, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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"Это чистой воды бандитизм, когда расстреливаются санитарные машины с ранеными, когда террористы из "Града" "поливают" украинских военнослужащих, которые защищают блокпосты и свою Родину", - сказал полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

"Военные врачи наравне со всеми военнослужащими-участниками АТО выполняют свой долг. Они не боясь ни пуль, ни мин, ползают на брюхе и вытаскивают раненых с поля боя, чтобы спасти им жизнь, часто рискуя собственной", - отметил директор Военно-медицинского департамента Минобороны. - Это война. Я знаю это из первых уст, потому, что мой сын находится на передовой. Он командир медицинской роты. Каждый день их "поливают" "Градом", но они выживают и оказывают помощь раненым бойцам, добросовестно выполняют свои задачи", - отметил он.

"Все раненые, которые находятся в Военно-медицинских клинических центрах в надежных руках военных медиков. Я расцениваю квалификационный уровень военной медицины очень высоко. И если в некоторых вопросах нам его не хватает - мы привлекаем гражданских специалистов со всей Украины", - сообщил Виталий Андронатий.