Пограничники обнаружили пересечение границы пятью установками «Град» - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Сегодня обнаружены признаки очередного нарушения государственной границы Украины со стороны России», - заявил он.

«Так, приблизительно в полдень пограничный наряд на участке «Амвросиевка» Донецкого отряда обнаружил засыпанный инженерный ров и признаки заезда на территорию Украины на глубину до 70 м пяти единиц военной техники – вероятно, системы «Град». Кроме того, на месте найденные остатки элементов от отстрелянного боезапаса», - добавил Лысенко.

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По его словам, «на смежной территории пограничники зафиксировали трактор, который пахал приграничную местность, уничтожая доказательства пересечения границы на территории России».