Украинская военная авиация возобновила полеты в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Теперь авиация поддерживает наши подразделения в местах, где ведутся самые ожесточенные бои», - сказал он.

Лысенко напомнил, что после начала спасательной операции по поиску летчиков со сбитого террористами АН-26 вылеты украинской авиации были приостановлены.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Луганской области был сбит украинский военно-транспортный самолет Ан-26. В самолете находились семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.

Читайте такжеСилы АТО приостановили полеты своей авиации из-за сбитого Ан-26В пресс-центре АТО сообщали, что четверо из восьми членов экипажа сбитого накануне украинского самолета Ан-26 спасены и направлены в безопасный район.

Двух захватили в плен, судьба еще двух членов экипажа неизвестна.