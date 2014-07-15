В АТО заявляют, что продолжают сужать кольцо вокруг боевиков

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции на своей странице в Facebook.

«Силы АТО продолжают выполнять задачи в определенных районах, сжимая кольцо вокруг районов, подконтрольных боевикам. Одновременно с этим продолжаются мероприятия по восстановлению деятельности инфраструктуры в тех населенных пунктах и территориях, которые освобождены от боевиков. В частности, проводятся работы по разминированию автомобильных дорог, зданий и других сооружений, которые боевики заминировали во время пребывания на этих территориях», - говорится в сообщении.

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В пресс-центре также отметили, что в связи с расследованием ситуации, связанной с падением военно-транспортного самолета Ан-26 ВС ВС Украины в Луганской области, полеты авиации сил АТО приостановлены до отдельного распоряжения. Авиация сил АТО находится в пунктах постоянной дислокации с 14 июля.

В пресс-центре АТО также напомнили, что самолет Ан-26 перевозил груз невоенного характера, в частности питьевую воду и продукты питания для личного состава сил АТО, который несет службу на блокпостах на определенных участках государственной границы Украины. Самолет двигался на высоте свыше 6500 метров, с 12.30 вчерашнего дня связь с самолетом прекратилась.

«Существующие средства поражения ПЗРК, имеющиеся, по данным нашей разведки, на вооружении у боевиков, не способны попасть в самолет на такой высоте. Работает комиссия, которая должна установить причины падения самолета Ан-26», - сообщили в пресс-центре, подчеркнув, что поисково-спасательная операция по поиску 6 членов экипажа самолета Ан-26 продолжается.