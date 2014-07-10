Военные инженеры построили временный мост близ Славянска

Таким образом украинские военные возобновили транспортное сообщение в направлении Харькова, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Перед тем, как понтонеры начали наводить мост, на подъездах к водной преграде саперы изъяли 24 взрывоопасных предмета. Восстановить взорванный террористами мост в кратчайшие сроки было невозможно, поэтому военные инженеры использовали тяжелый механизированный мост из комплекта ТММ - 3М1, который находится на вооружении инженерных войск ВС.

Теперь жители городов и сел района будут иметь возможность оперативно получать гуманитарные грузы.

Следует напомнить, что это уже второй мост, который навели специалисты понтонно-мостовых частей ВС в Донецкой области. Недавно, понтонеры оборудовали 72-метровый мост через реку Северский Донец, неподалеку от населенного пункта Кривая Лука.

Военные инженеры и в дальнейшем возобновлять транспортное сообщение в области, пострадавшей от действий боевиков. Как всегда в приоритете будут автодороги и мосты, которые в освобожденных украинскими военными населенных пунктах местные жители называют дорогами жизни.