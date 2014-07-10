Военные инженеры построили временный мост близ Славянска
Благодаря оперативным действиям военнослужащих инженерных подразделений вооруженных сил (ВС) возведен мост через реку Казенный Торец, взамен разрушенного террористами моста близ Славянска.
Таким образом украинские военные возобновили транспортное сообщение в направлении Харькова, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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Перед тем, как понтонеры начали наводить мост, на подъездах к водной преграде саперы изъяли 24 взрывоопасных предмета. Восстановить взорванный террористами мост в кратчайшие сроки было невозможно, поэтому военные инженеры использовали тяжелый механизированный мост из комплекта ТММ - 3М1, который находится на вооружении инженерных войск ВС.
Теперь жители городов и сел района будут иметь возможность оперативно получать гуманитарные грузы.
Следует напомнить, что это уже второй мост, который навели специалисты понтонно-мостовых частей ВС в Донецкой области. Недавно, понтонеры оборудовали 72-метровый мост через реку Северский Донец, неподалеку от населенного пункта Кривая Лука.
Военные инженеры и в дальнейшем возобновлять транспортное сообщение в области, пострадавшей от действий боевиков. Как всегда в приоритете будут автодороги и мосты, которые в освобожденных украинскими военными населенных пунктах местные жители называют дорогами жизни.