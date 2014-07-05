В Луганской области взорван мост через Северский Донец
14:57, 05 июля 2014Политика
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В Луганской области взорван мост через Северский Донец.
В Луганской области взорван мост через Северский Донец/ Фото: УНИАН
Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай, 4 июля поступило сообщение о том, что на автодороге Т-1315 «Райгородка-Михайловка», около села Трехизбенка, взрывом поврежден мост через реку Северский Донец.Читайте такжеМВД: Железные дороги на Востоке взрывает Безлер, чтобы собирать "дань" с поездов
В связи с эти на данном участке дороги нарушено движение. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.
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