В Луганской области взорван мост через Северский Донец.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай, 4 июля поступило сообщение о том, что на автодороге Т-1315 «Райгородка-Михайловка», около села Трехизбенка, взрывом поврежден мост через реку Северский Донец.Читайте такжеМВД: Железные дороги на Востоке взрывает Безлер, чтобы собирать "дань" с поездов

В связи с эти на данном участке дороги нарушено движение. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.