Одесские военные медики лечат раненых военнослужащих
За почти полтора месяца пребывания вблизи зоны проведения АТО военные медики мобильного госпиталя Южного региона оказали квалифицированную медицинскую помощь более 400 раненым военнослужащим.
Об этом сообщил начальник военно-медицинского клинического центра Южного региона заслуженный врач Украины, полковник медицинской службы Владимир Майданюк, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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По его словам, несмотря на большую нагрузку, врачи и весь медперсонал госпиталя работают самоотверженно и профессионально, ежедневно возвращая здоровье десяткам воинов. "Только хирургических операций, которые осуществляются в сложных полевых условиях и днем, и ночью, за это время нашими коллегами было проведено более 160. Многие из них - сложные, но военные медики оказались подготовленными к такому серьезному испытанию. И делают они свое великое дело на высоком уровне", - подчеркнул полковник медслужбы Владимир Майданюк.
"Как показывает жизнь и события, связанные с проведением АТО на востоке страны, постоянно готовясь к работе в чрезвычайных условиях, мы двигались в верном направлении. И главным итогом этого является то, что благодаря военным медикам ко многим раненым воинам возвращается самое главное - их здоровье", - подчеркнул Владимир Майданюк.
Рассказывая о нелегких полевых буднях своих подчиненных, он также отметил их высокий боевой и морально-психологический дух. Ведь именно там в очередной раз свои лучшие профессиональные и человеческие качества проявили такие офицеры медицинской службы, как полковник Виктор Кузьменко, подполковники Елена Лавринец, Владислав Горбенко, Олег Герасименко, Татьяна Мусиенко и много других, преданных клятве Гиппократа, высококвалифицированных специалистов.