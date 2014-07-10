Одесские военные медики лечат раненых военнослужащих

Об этом сообщил начальник военно-медицинского клинического центра Южного региона заслуженный врач Украины, полковник медицинской службы Владимир Майданюк, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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По его словам, несмотря на большую нагрузку, врачи и весь медперсонал госпиталя работают самоотверженно и профессионально, ежедневно возвращая здоровье десяткам воинов. "Только хирургических операций, которые осуществляются в сложных полевых условиях и днем, и ночью, за это время нашими коллегами было проведено более 160. Многие из них - сложные, но военные медики оказались подготовленными к такому серьезному испытанию. И делают они свое великое дело на высоком уровне", - подчеркнул полковник медслужбы Владимир Майданюк.

"Как показывает жизнь и события, связанные с проведением АТО на востоке страны, постоянно готовясь к работе в чрезвычайных условиях, мы двигались в верном направлении. И главным итогом этого является то, что благодаря военным медикам ко многим раненым воинам возвращается самое главное - их здоровье", - подчеркнул Владимир Майданюк.

Рассказывая о нелегких полевых буднях своих подчиненных, он также отметил их высокий боевой и морально-психологический дух. Ведь именно там в очередной раз свои лучшие профессиональные и человеческие качества проявили такие офицеры медицинской службы, как полковник Виктор Кузьменко, подполковники Елена Лавринец, Владислав Горбенко, Олег Герасименко, Татьяна Мусиенко и много других, преданных клятве Гиппократа, высококвалифицированных специалистов.