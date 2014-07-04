Участникам АТО упростят механизм получения земельных участков

Об этом сообщает пресс-служба Госземагентства.

Согласно сообщению, сроки оформления документации, изготовление графических материалов, организация работ по обеспечению земельными участками военнослужащих стали предметом обсуждения на расширенном межведомственном совещании, которое сегодня провело Госземагентство Украины с представителями МВД, СБУ, Администрации Госпогранслужбы, Минобороны, Управления государственной охраны, Администрации Госспецсвязи.

Правительство поддержало инициативу Председателя Госземагентства Украины Сергея Рудыка по предоставлению земельных наделов военнослужащим и поручил силовым ведомствам подготовить и предоставить соответствующие списки.

«Мы занимаемся тем, чтобы все без исключения военнослужащие, которые принимают участие в антитеррористической операции, получили в собственность земельные участки. Мы позаботимся, чтобы никого не забыли», - подчеркнул Рудик во время совещания.

Читайте такжеРада расширила круг лиц, которые являются участниками боевых действийГосземагентство отработало алгоритм действий, разработало пошаговые схемы, чтобы военнослужащий мог без лишних хлопот оформить надлежащие документы для получения земельного участка.

Военнослужащим необходимо с заявлением обратиться непосредственно в главное управление Госземагентства в соответствующей области по месту жительства. При себе заявителю необходимо иметь документы, удостоверяющие участие в контртеррористической операции (удостоверение, приказ, справка и т.п.).

Для получения более подробной информации можно также позвонить на горячую линию Главы Госземагентства Украины по телефону 0-800-301-071 (все звонки бесплатные).

Справка. В Украине для указанных целей может быть использовано 2521 земельный массив общей площадью 18 380,2 га, из которых:

- ведения садоводства - 1027 массивов общей площадью 12 703,9 га;

- строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) - 1368 массивов общей площадью 4613,4 га;

- индивидуального дачного строительства - 126 массивов общей площадью 1063 гектара.