Украина вскоре возьмет на вооружение новый БТР «Дозор-Б»

Государственный концерн «Укроборонпром» провел ходовые и огневые испытания легкого бронетранспортера «Дозор-Б» в рамках подготовки к началу его серийного производства и принятия на вооружение подразделениями Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

«Результаты подтвердили предусмотренные технические характеристики машины», - говорится в сообщении.

По словам руководителя отдела испытаний «Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А.Морозова» Александра Каторгина, которые приводит пресс-служба, машина потребляет минимум втрое меньше горючего, чем средний бронетранспортер типа БТР-80, и при этом перевозит такое же количество людей. Ее стоимость и эксплуатационные расходы в несколько раз ниже по сравнению с БТР-80 или его аналогами.

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«Бронемашина, учитывая высокую проходимость, надежность и экономичность, расширит возможности подразделений Национальной гвардии в рамках антитеррористической операции», - сказал Каторгин.

Также он выразил уверенность, что «Дозор-Б» имеет значительные экспортные перспективы, поскольку техника такого класса состоит на вооружении армий многих стран мира.

Как сообщал УНИАН, государственный концерн «Укроборонпром» передаст Вооруженным силам Украины и Национальной гвардии 200 бронированных машин "Дозор-Б", в мае «Укроборонпром» начал передачу Нацгвардии бронетранспортеров БТР-4 на сумму около 400 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.