"Укроборонпром" передаст армии 200 бронемашин "Дозор-Б"

По данным пресс-службы "Укроборонпрома", о передаче бронемашин, разработанных государственным предприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова» сообщил и.о. президента Украины Александр Турчинов.

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«Машина хорошо себя зарекомендовала. Мы делаем акцент на заказах в «Укроборонпроме», – отметил Турчинов во время демонстрации тактико-технических характеристик бронированной машины.

Как сообщал УНИАН, ранее в мае «Укроборонпром» начал передачу Национальной гвардии Украины бронетранспортеров БТР-4 на сумму около 400 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.