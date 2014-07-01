Все воинские части в зоне АТО обеспечены техническими средствами

Об этом сообщил начальник Центрального управления продовольственного обеспечения ВС полковник Александр Андрух. "С целью упорядочения продовольственного обеспечения тылом ВС были внесены изменения в постановление Кабмина №426 от 29 марта 2002 года относительно предоставления права офицерам питаться за счет государства в полевых условиях во время круглосуточного дежурства. Ранее во время полевых выходов офицеры питались только за плату, все остальные категории военнослужащих - бесплатно. Также принято соответствующее решение о внесении изменений в постановления о питании за счет государства граждан, призванных на военную службу по мобилизации", - рассказал Александр Андрух.

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Ожидает принятия и проект правительственного документа по обеспечению военнослужащих в полевых условиях водой питьевой бутилированной из расчета 1,5 л на сутки.

Полковник Александр Андрух сообщил, что питание военнослужащих ВС сегодня осуществляется по принципу аутсорсинга через 4 субъекта хозяйствования по двум направлениям: предоставление услуг по организации питания в стационарных условиях и оказание услуг по обеспечению продовольствием в полевых условиях.

"Стоимость указанных услуг определяется путем проведенных процедур закупки для каждого субъекта отдельно и составляет на сегодня: услуга питания в стационарных условиях от 34,66 грн, до 39,75 грн, услуга по обеспечению продовольствием в полевых условиях от 24 грн, до 30,18 грн. На сегодня фактическая стоимость услуги по обеспечению продовольствием в полевых условиях составляет от 34 грн, до 35 грн", - добавил он.

Александр Андрух подчеркнул, что сегодня во всех воинских частях введены и восстановлены штатные должности военных поваров. Относительно питания военнослужащих в полевых условиях (в том числе в зоне АТО) он сообщил, что в течение апреля военные части были доукомплектовании поварами из числа военнообязанных, которые осуществляют приготовление пищи в полевых условиях.

"Командир воинской части заказывает у субъекта хозяйствования необходимое количество продуктов (на 7-10 суток в зависимости от обстановки), а предприятие закупает продукты согласно заявке и доставляет их до базового лагеря. То есть каждый командир воинской части обеспечивает организацию питания для своего подразделения самостоятельно", - добавил полковник Александр Андрух.

По его словам, в базовых лагерях приготовления пищи осуществляется штатными поварами на полевых технических средствах. Оттуда до блокпостов готовая пища доставляется в термосах.

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"Если расстояние до блокпоста большое, то приготовление пищи осуществляется непосредственно на блокпосту. Из базового лагеря туда доставляются продукты, и приготовление пищи осуществляется внештатными поварами. Для этого каждый блокпост укомплектован малолитражными кухнями (на 10, 20, 30, 75 человек), цистернами для воды (на 320, 900, 1200 л), палатками для хранения продуктов. Кроме технической воды для нужд военнослужащих доставляется обязательно еще и бутилированная", -рассказал Александр Андрух.

Если же вышеуказанными способами не удается обеспечить питание военнослужащих, то эти подразделения обеспечиваются сухими пайками, которые поступают к блокпостов за заявку каждого командира подразделения до базового