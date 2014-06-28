Возле Славянска при обстреле блокпоста погибли украинские военные
18:29, 28 июня 2014Армия
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Несмотря на объявленное перемирие, боевики игнорируют мирный план урегулирования ситуации на востоке Украины, продолжая нападения на силы АТО.
REUTERS
Несмотря на мирные инициативы руководства Украины и одностороннее прекращение огня, обстановка в восточных регионах страны остается достаточно заостренной, говорится в сообщении Министерства обороны.
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Так банды террористов совершили минометный обстрел из жилого сектора населенного пункта Семеновка блокпоста недалеко от Славянска, где несут службу военнослужащие вооруженных сил Украины.
В результате обстрела, среди военнослужащих есть погибшие и раненые.
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