Возле Славянска при обстреле блокпоста погибли украинские военные

Несмотря на мирные инициативы руководства Украины и одностороннее прекращение огня, обстановка в восточных регионах страны остается достаточно заостренной, говорится в сообщении Министерства обороны.

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Так банды террористов совершили минометный обстрел из жилого сектора населенного пункта Семеновка блокпоста недалеко от Славянска, где несут службу военнослужащие вооруженных сил Украины.

В результате обстрела, среди военнослужащих есть погибшие и раненые.