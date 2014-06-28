Руководители Винницкой области посетили раненых во время АТО

Во время пребывания в лечебном учреждении они передали для нужд военных медиков бронежилеты, также руководители посетили раненых во время АТО военнослужащих, которые проходят лечение в Центре, говорится в сообщении Министерства обороны.

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"В мае сессией областного Совета из областного бюджета было выделено более 3 млн грн для обеспечения потребностей вновь созданного батальона территориальной обороны региона. И самым первым пунктом в этом перечне были именно бронежилеты: на их приобретение было предусмотрено 1,6 млн грн. Через благотворительный фонд «Без границ» заказали 80 бронежилетов для военных медиков, которые выполняют задачи на востоке нашей страны. В процессе изготовления - еще 300 для батальона территориальной обороны области. И уже к 2 июля будем стараться полностью обеспечить этот батальон необходимыми элементами защиты", - подчеркнул Анатолий Олейник.

Он поблагодарил благотворительный фонд «Без границ», который с начала марта аккумулирует средства для решения проблем, связанных с военной агрессией и жизнеобеспечением переселенцев.

Стоит отметить, что жители и предприниматели Винницкой области перечисляют разные суммы: от 100 грн до 100 тыс. грн. Для примера народный депутат Александр Домбровский, скоординировав благотворителей, перечислил 186 тыс. грн на закупку бронежилетов и 48 тыс. грн - на закупку комплектов постельного белья для батальона «Винница». Финансовую поддержку военным оказывает также ООО «Агро-Эталон», активно привлекаются к этой работе и предприниматели Хмельника.

Благодарность тем, кто приобщился к сбору средств высказала и председатель правления Международного благотворительного фонда «Без границ» Елена Павлова, отметив, что фонд продолжает собирать средства для помощи военным, и в планах на перспективу - приобретение тепловизоров и спецодежды.