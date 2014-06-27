До конца июля вооруженные силы получат 17 тысяч бронежилетов

17:57, 27 июня 2014
Политика
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До конца июля вооруженные силы должны получить 17 тыс. бронежилетов.

Украинские военные получат 17 тыс. бронежилетов / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

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"За счет продажи казначейских обязательств "Военные" получено более 23 млн грн. В частности, на эти средства уже закуплено и передано в вооруженные силы 4400 бронежилетов. До конца июля планируется передать в войска 17 тыс. бронежилетов", - сказал Андрей Лысенко.

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