До конца июля вооруженные силы получат 17 тысяч бронежилетов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

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"За счет продажи казначейских обязательств "Военные" получено более 23 млн грн. В частности, на эти средства уже закуплено и передано в вооруженные силы 4400 бронежилетов. До конца июля планируется передать в войска 17 тыс. бронежилетов", - сказал Андрей Лысенко.