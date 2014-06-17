В Виннице начала работу общественная приемная Министра обороны

Военный комиссар Московского областного военного комиссариата полковник Геннадий Долгашов подчеркнул, что Региональная общественная приемная оборонного ведомства в Виннице создана и будет работать в первую очередь для эффективного содействия гражданам в решении вопросов социально-правовой защиты, проблемных вопросов, связанных с прохождением военной службы, жилищных, земельных, пенсионного обеспечения и т.д.

- Общественная приемная будет работать ежедневно, согласно утвержденному графику, - рассказал ее руководитель, заместитель военного комиссара по работе с личным составом - начальник отдела по работе с личным составом и общественностью подполковник Олег Маляренко. - По личным вопросам мы будем принимать граждан по вторникам и четвергам. Каждый понедельник, среду и пятницу мы будем оказывать правовую помощь всем, кто к нам обратится, - сообщил офицер.

Соответствующим приказом областного военного комиссара определен перечень должностных лиц учреждения, которые по направлениям своей деятельности будут оказывать квалифицированную помощь.

Кроме личного приема работники Общественной приемной будут дежурить на телефонной “горячей линии” и будут принимать и обрабатывать обращения и информационные запросы, присланные по электронной почте через сеть Интернет. Для этого Общественная приемная оборудована необходимой компьютерной и офисной техникой.