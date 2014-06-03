Селезнев назвал бредом информацию о сбитом под Славянском украинском Су-25

В комментарии УНИАН он сказал: «Информация о том, что боевики сбили самолет Су-25, не подтверждается. Я только что разговаривал с нашими авиаторами».

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Владислав Селезнев назвал бредом информацию о том, что боевики сбили вертолет и подбили несколько танков. «Вертолет и несколько танков – это их планы и мечты. По факту, это бред», - сказал он.

По его словам, есть оперативная информация, что была обстреляна колонна сил АТО, следовавшая из Изюма в район Славянска. «Она была обстреляна, в том числе один из БТРов, но эта информация проверяется. Поэтому ни опровергнуть, ни подтвердить я ее пока не могу... Есть оперативная информация, что есть потери среди украинских военнослужащих и есть погибшие среди боевиков, но она проверяется, и официального подтверждения пока нет», - добавил Владислав Селезнев.

Как сообщал УНИАН, сегодня на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук написал, что террористы напали на колонну сил антитеррористической операции, которая следовала из Изюма в район Славянска.

Позже в СМИ появилась информация со ссылкой на одного из лидеров сепаратистов Вячеслава Пономарева, что боевики сбили самолет украинской армии Су-25.

О якобы сбитом украинском самолете также писал в своем «Твиттере» спецкорр российской «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Стоит отметить, что он в настоящее время находится на территории Украины нелегально, поскольку СБУ запретила ему въезд в страну сроком на 5 лет.