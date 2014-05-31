ВМС Украины проходят процесс "перезагрузки" - командующий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, об этом 30 мая в Одессе заявил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Сергей Гайдук во время сборов с руководящим составом ВМС, посвященным организации повседневной деятельности и решению проблемных вопросов, связанных с передислокацией воинских частей.

По его словам, сейчас активно проводится боевое слаживание экипажей и подразделений и происходит сложный процесс “перезагрузки” Военно-Морских Сил.

"Если, например, взять только один день, то задачи в море одновременно выполняют 9 кораблей, катеров и судов, осуществляются полеты морской авиации. Достаточно быстрыми темпами происходит боевое слаживание подразделений войск береговой обороны", - отметил контр-адмирал.

Он добавил, что сейчас, в условиях, когда для нужд ВМС выделяются надлежащие объемы горюче-смазочных материалов, появляется уникальная возможность для тренировок и приобретения необходимых практических навыков и опыта.