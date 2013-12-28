Командование 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии проверило готовность авиационной группы в Кот-д’Ивуаре

Командир отдельного вертолетного отряда лично изучил состояние дел в базовом лагере авиационной группы и ознакомился с жизнью и бытом военнослужащих. Особое внимание уделяли медицинскому обеспечению, санитарно-гигиеническим условиям подразделения, а также вооружению и связи.

- Несмотря на то, что в Кот – д’Ивуаре находится лишь небольшая часть украинского национального контингента, наши военнослужащие выполняют задачи достойно и профессионально, - отметил командир 56 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии военный летчик 2 класса полковник Александр Венгер.

Практически каждый день боевые вертолеты Ми-24 патрулируют пограничные зоны с соседней Либерией, Гвинеей и Мали.

- График действительно напряженный, ведь маршруты полетов меняются еженедельно. При необходимости в любой момент мы готовы усилить вертолетное звено из состава 56 отдельного вертолетного отряда, - добавил офицер.

Украинские вертолетчики также транспортировали в базовый лагерь в Кот – д’Ивуаре необходимое имущество, продукты и другие бытовые вещи.