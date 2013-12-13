Адмирал Юрий Ильин: «Выполнение корветом «Тернополь» задач средиземноморского похода важно с точки зрения накопления опыта участия кораблей флота в международных операциях»

Командующий ВМС ВС Украины адмирал Юрий Ильин отметил, что экипаж корабля и обзорная команда успешно выполнили поставленные перед ними задачи, одновременно вынесены на обсуждение вопросы очень важные с точки зрения накопления опыта участия отечественных кораблей в международных операциях, целью которой является выполнение задач в районах мирового океана, где есть национальные интересы нашего государства, а также обеспечение безопасности на море. Кроме того, руководитель вида Вооруженных Сил Украины подчеркнул необходимость усовершенствования подготовки личного состава на базе полученного опыта.

Адмирал Юрий Ильин также отметил, что в ноябре во время участия в работе конференции командующих военно-морских сил ведущих стран мира в Лондоне он получил очень положительную информацию от военно-морского руководства НАТО, командующих флотов разных стран мира по морской выучке личного состава кораблей украинских ВМС, в том числе корвета «Тернополь».

- Это результат коллективной работы командования флота, бригады надводных кораблей, и, конечно, командира корабля и самого экипажа, - сказал командующий ВМС ВС Украины.

Во время выступлений на совещании представителей командования бригады надводных кораблей, начальников управлений, отделов и служб командования ВМС содержательно проанализированы итоги средиземноморского похода, сделаны соответствующие выводы, внесены конкретные предложения.

Согласно приказу командующего ВМС ВС Украины, группа военнослужащих корвета «Тернополь» за проявленные во время выполнения задач антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» высокие профессионализм и выучку награждены ценными подарками и грамотами. Награды личному составу вручил командующий ВМС ВС Украины адмирал Юрий Ильин.

Как сообщалось, корвет ВМС ВС Украины «Тернополь» под командованием капитана 3 ранга Олега Григорьева с обзорной командой на борту с 8 октября по 16 ноября текущего года совершил поход в Средиземное море. Во время патрулирования кораблем обнаружено около 700 надводных судов, опрошено в рамках операции «Активные усилия» 75 судов, в рамках операции «Черноморская гармония» - 7 судов. «Тернополем» в течение 25 ходовых суток пройдено около 5000 морских миль. Корабль посетил базы Суда (Крит, Греция) и Акзас-Карагач (Турецкая Республика).

Справка. Цель операции «Активные усилия» - предотвращение незаконного перемещения оружия, наркотиков, предупреждения террористических актов, торговли людьми и контроля над судоходством. Корвет «Тернополь» в 2007 году стал первым кораблем украинского флота, который присоединился к операции «Активные усилия». Кроме него, в этой операции в свое время также участвовали фрегат «Гетман Сагайдачный» и корвет «Луцк».