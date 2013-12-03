Делегация Вооруженных сил Итальянской Республики посетила Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Вопрос подготовки и деятельности профессиональных сержантов в украинской армии является одним из приоритетных. Высшее военное руководство нашего государства уделяет ему очень большое внимание, ведь в условиях профессионализации и перехода на полное комплектование армии контрактниками младшие командиры будут играть ключевую роль. Чрезвычайно важно здесь учитывать опыт передовых стран мира, – отметил глава учебного заведения генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Иностранных гостей ознакомили со структурой подразделений Академии – Военным колледжем сержантского состава и недавно созданным 184 учебным центром, где успешно осуществляется подготовка младших командиров различных звеньев для практически всех специальностей Сухопутных войск.

Затем представители итальянской военной делегации приняли участие в рабочей встрече с руководством Академии и Военного колледжа сержантского состава, который входит в состав военного вуза. К обсуждению также присоединился и Главный старшина Вооруженных Сил Украины прапорщик Александр Косинский, который проходит подготовку по высшему уровню в Военном колледже. Стороны провели презентации, которые наглядно раскрыли особенности подготовки сержантов в Украине и Италии. Речь шла о формировании единых стандартов деятельности с учетом возможного участия Вооруженных сил обеих стран в совместных миротворческих миссиях и операциях.

Согласно плану пребывания в Академии сухопутных войск, иностранные гости также посетят Международный центр миротворчества и безопасности учебного заведения. Там они ознакомятся с возможностями объектов полевой учебно-материальной базы и встретятся с представителями учебного центра «Партнерство ради мира», с которыми обсудят возможные перспективы будущего сотрудничества.