Военные медики на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" успешно провели хирургическую операцию

Неотложной медицинской помощи нуждался машинист газотурбинного отделения , военнослужащий службы по контракту. Группой возглавляемых подполковником медицинской службы Сергеем Адаменко врачей и командованием национального контингента было принято решение оперировать моряка непосредственно на корабле , для чего "Гетьман Сагайдачный " с целью создания более благоприятных при проведении операции условий стал на якорь.

Операция , длилась около двух часов и прошла успешно , без осложнений. Военный моряк чувствует себя удовлетворительно .

Через несколько минут после завершения операции командующий Военно - Морских Сил Вооруженных сил Украины адмирал Юрий Ильин в ​​телефонном разговоре с командиром национального контингента контр - адмиралом Андреем Тарасовым передал благодарность группе медиков и отметил их высокопрофессиональные и решительные действия.

Подполковник медицинской службы Сергей Адаменко , который пришел в национальный контингент из клиники неотложной хирургии Военно -морского клинического центра Крымского региона , в свое время проходил военную службу в качестве корабельного врача ( начальника медслужбы корабля ) , но делать операцию в корабельных условиях в море ему пришлось впервые.

Перед этим флотские медики проводили операции по удалению аппендицита в корабельных условиях в 2000 году , во время возвращения из трансатлантического похода корабля ВМС Украины " Славутич " .