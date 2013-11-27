В Киеве состоялось выездное заседание правления Общественного совета при Министерстве обороны Украины

Согласно повестке дня участники мероприятия , под председательством председателя Общественного совета генерал - майора в отставке Юрия Михайленко, обсудили состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. По этому вопросу присутствующих проинформировал временно исполняющий обязанности начальника отдела европейского и евроатлантического сотрудничества главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины полковник Виталий Кузьменко.

- В сентябре фрегат Военно - Морских Сил ВС Украины "Гетман Сагайдачный" с вертолетом Ка -27 и группой специального назначения (смотровой командой) на борту отправился в дальний поход для участия в антипиратских операциях в составе многонационального корабельного соединения в районе Аденского залива, Красного моря и западной части Индийского океана. В настоящее время фрегат провел уже три патрулирование в рамках выполнения задач операции НАТО "Океанский щит". После участия в этой операции, с 3 января по 5 марта 2014 планируется участие украинского национального контингента в операции Европейского Союза " EU NavFor Atalanta" , - сообщил офицер.

Также участники мероприятия обсудили особенности реформирования Вооруженных Сил Украины , в частности , командующий Сухопутных войск генерал -полковник Геннадий Воробьев проинформировал присутствующих о вопросам социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Также участники ознакомились с состоянием выполнения Указа Президента Украины "Вопросы шефства над Вооруженными Силами Украины".

- Во исполнение Указа Президента, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления установлена ​​шефство над 260 военными частями Вооруженных Сил Украины, - сообщил заместитель командующего Сухопутных войск по воспитательной и социально - психологической работы полковник Александр Голоднюк. - Шефская помощь в течение 9 месяцев этого года была оказана на сумму более 812 тысяч гривен. Эти средства направлены на приобретение материальных средств, ремонт вооружения, военной техники, сооружений и оборудования.

Кроме того, органами военного управления при содействии органов исполнительной власти проведено более тысячи мероприятий военно - патриотического и культурно - воспитательного направления, более 250 мероприятий по подготовке допризывной молодежи к выполнению воинского долга по защите государства.