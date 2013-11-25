Делегация Минобороны встретилась с представителями политических и военных структур штаб - квартиры НАТО

Во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по политике и безопасности Терри Стаматополусом стороны обсудили состояние сотрудничества Украины и НАТО в сфере военного образования и определили направления взаимодействия на перспективу.

Заместитель Генерального секретаря НАТО подчеркнул, что проект сотрудничества с Украиной, которое имеет целью поддержку процесса реформирования военного образования в соответствии с современными стандартами, является наиболее масштабным среди стран- партнеров. Он обратил внимание на успешное начало реализации мероприятий Дорожной карты сотрудничества Украины и НАТО по совершенствованию военного образования на 2013 - 2016 годы, в рамках которой, начиная с марта этого года, проведено восемь мероприятий.

Руководитель украинской делегации директор Департамента военного образования и науки Минобороны генерал - майор Игорь Толок поблагодарил за всестороннюю помощь, оказываемую нашей стране со стороны НАТО, стран - членов и партнеров, их учебных заведений и исследовательских учреждений.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению практического взаимодействия в рамках вышеупомянутой Дорожной карты.

Во время встречи с заместителем начальника Управления сотрудничества и региональной безопасности Международного военного штаба НАТО бригадным генералом Иваном Карузо был рассмотрен вопрос об усилении военного направлении конструктивного партнерства с НАТО, в частности, повышение эффективности использования Международного центра миротворчества и безопасности. Начальник Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал - лейтенант Павел Ткачук предложил представителям НАТО меры, направленные на повышение возможностей Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск для его совместного использования во время проведения учений и тренировок в рамках программы " Партнерство ради мира ".

По итогам встречи стороны договорились рассмотреть предложения относительно направления сотрудничества при штабных переговоров Украина и НАТО по планированию мероприятий на 2014 год.