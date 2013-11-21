Актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере рассмотрят участники 65 заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ

В работе Совета примут участие делегации оборонных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Украинскую делегацию, представленную на заседании в качестве наблюдателя, возглавит Министр обороны нашего государства Павел Лебедев.

Согласно повестке дня заседания, к рассмотрению спланировано более 20 вопросов по различным направлениям взаимодействия министерств обороны государств Содружества в военной сфере.

В частности, министры обороны обсудят вопросы проведения Олимпиады курсантов высших военных учебных заведений министерств обороны государств-участников СНГ, чемпионатов по видам спорта в рамках XI Спартакиады дружественных армий государств - участников Содружества Независимых Государств в 2014 году и т.д.