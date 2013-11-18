«Черные береты» получили Боевое Знамя и привлекли молодежь к спорту

При участии командующего ВМС Украины адмирала Юрия Ильина, Представителя Президента Украины в Крыму Виктора Плакиды, исполняющего обязанности Феодосийского городского головы Дмитрия Щепеткова, ветеранов, шефов, почетных гостей, общественности прошло торжественное вручение Боевого Знамени и Грамоты Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины личному составу воинской части.

– Боевое Знамя – символ чести, доблести и славы, как призыв к каждому военнослужащему ВС Украины преданно служить украинскому народу, мужественно и стойко защищать украинское государство, – поздравил морских пехотинцев с вручением Боевого Знамени адмирал Юрий Ильин.

– Вы с честью выполняете поставленные государством задачи во время боевых дежурств, морских походов, международных учений, миротворческих миссий, – отметил представитель Президента Украины в Крыму Виктор Плакида.

Представители духовенства освятили Боевое Знамя и личный состав.

Гости поздравили учащихся Феодосийского «Школы юнг», которая начала работу осенью этого года на базе образовательного центра «Интеллект». Начальник городского управления образования Надежда Алексеенко поблагодарила командующего ВМС за постоянное и тесное сотрудничество морских пехотинцев с подрастающим поколением.

Для жителей и гостей города прошел День открытых дверей, выставка стрелкового вооружения и бронированной техники.

Под девизом «В здоровом теле – здоровый дух!» морские пехотинцы привлекли молодежь города к военно-патриотическим соревнованиям на психологической полосе препятствий. В соревнованиях приняли участие и представители СМИ.