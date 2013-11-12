Сумские кадеты в режиме online пообщались с ровесниками из Российской Федерации и Латвии

От украинских военных участие в online-мероприятии приняли кадеты Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко, который расположен в Сумах.

Сумские лицеисты пообщались со школьниками гимназии №7 города Одессы, учениками школы №8 города Железнодорожный Российской Федерации и школ столицы Латвии – Риги. Участники команд в дружественной обстановке представили, обсудили и защитили модели развития идеального общества и познакомились с национальными традициями регионов своих сверстников.

– Сотрудничество молодежи в online-режиме укрепляет дружеские отношения участников проекта для сохранения памяти о жертвах и последствиях Великой Отечественной войны, способствует формированию понимания взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к современной культуре, которая неразрывно связана с прошлым, – сообщил заместитель начальника кадетского корпуса по воспитательной работе подполковник Олег Слипаченко.

Справка. Международный молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз – Наследники Победы» проводится уже 7 лет. Впервые этот проект состоялся в 2007 году в Киргизии. Еще 5 раз проходил в разных городах России, а в этом году состоялся в Одессе.

В сборе приняли участие команды всех стран бывшего СССР, которые состояли из молодежи 14-17 лет.

В программу мероприятия входят более 10 видов спортивных соревнований. В частности, военно-полевой выход, дипломатическая игра, историческая викторина, школа аналитики, школа космонавтики, школа журналистики, школа военного разведчика, авторская школа, школа экстремальной медицины.

Кроме соревнований, в течение учебного года учащиеся разных школ и воспитанники военных лицеев организовывают между собой телемосты и конференции, во время которых ближе знакомятся с национальными традициями и обсуждают различные вопросы.