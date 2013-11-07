В Крыму состоялся учебно-методический сбор с начальниками узлов и станций фельдъегерской-почтовой связи ВМС
16:39, 07 ноября 2013Армия
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В Симферополе на базе 537 узлу фельдъегерской-почтовой связи Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины прошел учебно-методический сбор с начальниками узлов и станций фельдъегерской-почтовой связи отечественного флота.
В ходе сбора офицерам, которые управляют узлами и станциями ФПО на территории Крыма, было показано анализ функционирования службы фельдъегерской-почтовой связи в 2013 году, обсуждены проблемные вопросы, возникающие при обработке и доставке корреспонденции, и поставлена задача на 2014 год.
- Главная задача нашей службы - это своевременная доставка корреспонденции к адресату с соблюдением всех правил хранения корреспонденции и требований, - подчеркнул начальник службы фельдъегерской-почтовой связи ВМС Украины капитан 2 ранга Максим Калиниченко.
Кульминацией сбора стала сдача зачетов по знанию руководящих документов.
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