Саперы уничтожили около 2 тонн опасных боеприпасов в Крыму

Основная масса - это непригодные к дальнейшему использованию артиллерийские выстрелы от систем залпового огня "Ураган", "Град" и неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух - земля", которые имеют очень мощную боевую часть и твердотопливные маршевые двигатели. Боеприпасы были тщательно обследованы и с учетом всех мер безопасности уничтожено непосредственно на полигоне с помощью тротиловых шашек.

- Главное в работе сапера - это строгое соблюдение мер безопасности. Боеприпас, не сработал установленном порядке - очень опасен. Взрыв может произойти в любой момент, поэтому для каждого отдельного случая необходимо выяснять - вывозить в безопасное место или подрывать прямо здесь, - сообщил старший группы разминирования старший лейтенант Андрей Карабин.

Справочно. В этом году группы разминирования Центра оперативного (боевого) обеспечения уничтожили уже более 10 тонн боеприпасов, непригодных для дальнейшего использования, и тех, которые не сработали при проведении боевых стрельб.