Избыточное имущество ВСУ прозрачно реализуют через проведение открытых аукционов и конкурсов

На это из бюджета Минобороны выделяется значительный финансовый ресурс, что является экономически выгодным для оборонного ведомства. Приоритетом в данном вопросе для Министерства обороны Украины является прозрачность процесса отчуждения - через проведение открытых аукционов и конкурсов. В этом смогли убедиться представители ведущих отечественных телеканалов и военных средств массовой информации во время посещения одной из воинских частей ВС Украины на Черниговщине.

В сопровождении заместителя начальника Центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины полковника Олега Слизкого представители СМИ ознакомились с образцами избыточной военной техники и узнали о механизме реализации.

- На территории Украины объемы хранения избыточного военного имущества составляют около 28 000 единиц вооружения и военной техники и около 93 тысяч наименований материально-технических средств, - сообщил полковник Олег Слизкий. - Большинство образцов ракетно-артиллерийского вооружения, которые находятся в данной воинской части, выпущенные еще 30-40 лет назад. То есть они уже давно отслужили установленный срок эксплуатации и являются избыточными. Поэтому войско должно избавиться от этого балласта. И уже есть определенный положительный результат.

Представителей средств массовой информации интересовала информация, не угрожают ли они жизни и здоровью людей при применении в сельскохозяйственном секторе.

- Вся избыточная техника, мобилизуется в народное хозяйство, реализуется демилитаризовано. Есть снимается все вооружение и оборудование, что обеспечивало ведение боевых действий. После этих мероприятий он не считается боевой единицей и не может быть использована против своего народа, - подчеркнул заместитель начальника Центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины полковник Олег Слизкий.

Следует добавить, что средства, полученные от реализации избыточного военного имущества, будут направлены на всестороннее обеспечение Вооруженных Сил Украины: модернизацию и социальное обеспечение военнослужащих. Такое решение принято на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Украины под руководством главы оборонного ведомства Павла Лебедева.