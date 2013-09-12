Около 1500 прыжков с парашютом планируют выполнить десантники на Днепропетровщине

Кроме молодых парашютистов, прыжки с парашютом осуществляли офицеры, прапорщики и военнослужащие службы по контракту. Так, в течение двух прыжковых дней было выполнено 736 прыжков с парашютом с вертолета Ми-8.

В частности, впервые в жизни пережили ощущение свободного падения и раскрытия купола парашюта над головой 155 офицеров и военнослужащих по контракту, которые недавно начали службу в соединении.

Перед совершением первого прыжка воины-десантники прошли специальную начальную подготовку, которая включала изучение материальной части десантных парашютов, их поэтапную укладку и наземную отработку элементов прыжка на воздушно-десантном комплексе.

Признанием осуществления первого прыжка стало вручение молодым воинам-десантникам в торжественной обстановке нагрудного знака "Парашютист", голубого берета, тельняшки и первой денежной выплаты за выполненный прыжок.

Стоит отметить, что при благоприятных погодных условиях военнослужащие 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады планируют выполнить около 1500 прыжков с парашютом.