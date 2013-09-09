Армеец завоевал золото на чемпионате Украины по гиревому спорту

Участие в этих соревнованиях приняли сборные команды 11 областей Украины. В составе команды Львовской области соревновался и представитель учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины (Львов) капитан Владимир Андрейчук.

В нелегкой борьбе львовяне сумели показать достойные результаты: капитан Владимир Андрейчук занял первые места в толчке, рывке 32 кг гири (109 +140 подъемов) и сумме двоеборья 179 очков, тем самым завоевав "золото" Чемпионата в своей весовой категории до 68 кг. В толчке 32 кг гирь по длинному циклу он был вторым.

По результатам соревнований была сформирована сборная команда Украины для участия в Кубке мира по гиревому спорту, в состав которой войдет и капитан Владимир Андрейчук. Спортивные соревнования состоятся 20-22 сентября в латвийском городе Вентспилс.