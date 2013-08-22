Военные авиаторы поднимут в львовское небо флаг Украины площадью 288 м2

С инициативой провести такой полет выступил глава Львовской областной государственной администрации Виктор Шемчук. Государственный флаг размером 12 на 24 метра был доставлен на аэродром вертолетного полка в Новом Калинове Львовской области из Крыма.

В канун демонстрационного полета на своем аэродроме авиаторы провели летную смену с выполнением тренировочных полетов с национальным флагом. За ходом тренировок наблюдали журналисты местных и общеукраинских телеканалов и представители Львовской областной государственной администрации. Экипаж вертолета Ми-8МТ во главе с командиром полка полковником Юрием Вербельчуком выполнил полет с украинским флагом безукоризненно.

– Я горжусь тем, что право осуществить полет с самым большим в Украине государственным флагом предоставили нашему полку. Выполнить такой полет в силе только подготовленные пилоты. В результате существенного оживления в боевой подготовке в нашем полку – экипажей, способных выполнить самые сложные задачи, достаточно. Подчеркиваю, наши летчики несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны страны и в системе поисково-спасательного обеспечения, а также привлекаются к дежурству в районах высокой пожарной опасности и выполняют миротворческие задачи за рубежом, – отметил командир 7-го отдельного полка армейской авиации полковник Юрий Вербельчук.

Авиаторы отметили, что тренировка и демонстрационный полет с флагом – один из элементов боевой подготовки пилотов.

– Обычно полет с флагом является непростым для экипажа. Пилоту необходимо показать все свое мастерство – удержать вертолет на зависании в одной точке, точно над центром груза. Но подобные упражнения экипажам приходится выполнять часто. Только вместо флага на внешнюю подвеску берут другие грузы. Например, для тушения лесного пожара вертолет может поднять в небо на внешней подвеске и доставить в эпицентр пожара до 5 тонн воды. Нашему экипажу такую задачу приходилось выполнять в Крыму во время тушения пожара, – рассказал бортовой техник вертолета капитан Владимир Затварский.