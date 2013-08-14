Военные помогли восстановить детский оздоровительный лагерь "Орленок"

Теперь, благодаря помощи военнослужащих 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, 150 детей области могут отдохнуть в восстановленном детском оздоровительном лагере.

Стоит отметить, что оздоровительный лагерь - "Орленок" не работал около десяти лет, а последние четыре года - учреждение пустовал вообще. Поэтому, когда было принято решение о возобновлении его работы, военнослужащие 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присоединились к доброму делу и приняли активное участие в его восстановлении. Они никогда не остаются в стороне мероприятий, проводимых руководством области и привносят в них элемент культурного и военно-патриотического воспитания молодежи.

В торжествах по случаю открытия приняли участие представители областной и городской ветвей власти, начальник Житомирского военного института имени С.П. Королева Национального авиационного университета генерал-майор Юрий Даник и военнослужащие гарнизона.

Оркестр из Военного института им. С.П. Королева Национального авиационного университета обеспечил проведение торжественной части, а дефиле с виртуозным исполнением популярных мелодий заслужили от детей громкие аплодисменты и выступление "на бис".