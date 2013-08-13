Участники лагеря "Легион" посетили львовских десантников

При поддержке руководства оборонного ведомства и с целью популяризации военной службы по контракту среди молодежи расположение 80-го отдельного аэромобильного полка Высокомобильные десантных войск Вооруженных Сил Украины посетили участники двухнедельного пластового лагеря "Легион".

Около восьмидесяти юношей из всех областей нашего государства, которым исполнилось 15 лет, под опекой заместителя командира полка по воспитательной работе подполковника Валентина Радика подробно ознакомились с инфраструктурой воинской части. Они посетили расположение десантных рот, укомплектованных военнослужащими срочной службы, осмотрели помещения недавно введенного в эксплуатацию общежития на сорок комнат для военнослужащих военной службы по контракту. Также они имели возможность составить свое мнение о социально-бытовые условия жизнедеятельности десантников, а также попробовать настоящий солдатский обед.

Подкрепившись, пластуны посетили занятия по рукопашному бою разведывательного подразделения полка, осмотрели образцы стрелкового оружия, на вооружении у десантников, и осмотрели экспозицию Военно-исторического музея 58-го дома офицеров (музей ПрикВО).

Старший пластун Орест Гривнак рассказал, что все участники лагеря относятся к "Ордену Железной Остроги". Посещение военной части для них является не случайным. По его словам, "Легион" - это пластовой лагерь, который должен способствовать самопознанию участников, их поисках своего призвания и пути в жизни через систему тренингов, упражнений, занятий и соревнований. С 2005 года организаторы, кроме лагеря, проводят ряд мероприятий в течение года: военно-патриотическую спартакиаду, курсы - Стрелец, Борец, Разведчик, Перо, Терен, Десант.

- Дать юношам возможность познать самого себя - такую ​​задачу мы ставим перед собой. Ведь понимание необходимости ежедневно становиться лучше, развиваться всесторонне, как физически, так и умственно, духовно, эмоционально - должно стать нормой для каждого сознательного патриота, каждого гражданина, стремящегося изменить Украину к лучшему. А кто лучше нам расскажет о десанте, как десантники? - Отметил Орест Гривнак. - Мы уже посетили Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, еще посетим воинскую часть Внутренних войск МВД Украины и пограничную заставу на Прикарпатье.

Стоит отметить, что во время посещения 80-го отдельного аэромобильного полка пластуны немало узнали не только об истории Высокомобильные десантных войск, а также и о перспективах службы в этих элитных войсках Вооруженных Сил Украины на военной службе по контракту.