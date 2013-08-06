На Черниговщине реактивники выполнили огневые задачи со стрельбой

Как отметил исполняющий обязанности начальника артиллерии бригады подполковник Владимир Кириченко, основное внимание уделялось повышению профессионализма офицеров и работе сержантов во время подготовки и ведения огня подразделениями артиллерии.

– Офицеры выполнили задания только на «хорошо» и «отлично», что подтвердило высокий уровень их профессиональной подготовленности, а состав экипажей получил хорошую практику в действиях на огневых позициях, – оценил действия подчиненных офицер.

Подытоживая работу персонала, в лучшую сторону командование отметило военнослужащих военной службы по контракту – командира боевой машины младшего сержанта Юрия Душенко и старшего наводчика, старшего солдата Павла Черниченко.