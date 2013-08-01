В Крыму прошли занятия по боевой слаженности береговой обороны

В течение суток младшие командиры вместе со своими подчиненными демонстрировали навыки, приобретенные во время предыдущих занятий. Маскируясь, они передвигались по полю боя, выполняли нормативы по тактической подготовке и защите от оружия массового поражения, вели боевые действия с условным противником, умело используя огневые возможности боевой техники и стрелкового вооружения.

Но самым интересным для них оказался экзамен по размещению личного состава в полевых условиях.

– Современная молодежь, которая приходит в армию, за небольшим исключением абсолютно не пригодна к жизни в полевых условиях. Необходимо обучать всему, начиная от разведения костра и заканчивая оборудованием места для ночлега. Сегодня ребята уже знают несколько видов очага, могут сделать себе укрытие из подручных материалов и четко осознают, что и родниковую воду надо кипятить перед употреблением, – рассказал заместитель командира механизированного батальона по тылу майор Игорь Остапчук.

На общем тактическом фоне, вместе с пехотинцами, отрабатывала вопросы выполнения огневых задач в обороне без использования боеприпасов и минометная батарея батальона. Главной целью их занятия была практическая организация взаимодействия между командирами артиллерийских и механизированных подразделений.

– Сегодняшние контрольные комплексные тактические занятия с боевой стрельбой являются конечным этапом слаживания отделений. Оценка выставлялась по двум показателям «тактические действия» и «огневое поражение». Поэтому полученные положительные результаты позволят нам перейти к следующему, более сложному этапу – слаживание взводов, – подводя итоги, отметил командир механизированного батальона подполковник Владислав Тряпицин.

В лучшую сторону он отметил военнослужащих службы по контракту, которые заканчивают первый контракт или уже подписали второй.