Янукович: За годы независимости ВМС утвердили статус Украины как морской державы

– Сегодня мы чтим всех, кто связал свою судьбу с морем. Это люди особой закалки. Своим трудом и преданностью службе они преумножают славные морские традиции Отечества, – сказал Виктор Янукович.

По словам Президента Украины, отечественные морские традиции берут корни в героической истории – от морских походов времен князей Игоря и Святослава до обороны Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

– Морской флот не только важнейший хозяйственный комплекс государства. Это и неотъемлемая надежная составляющая нашей обороны, – отметил Президент Украины – Верховный Главнокомандующий ВС Украины.

Виктор Янукович отметил, что за годы независимости Военно-Морские Силы утвердили статус Украины как морского государства:

– В относительно короткую летопись флота Украины уже вписаны трансатлантические походы, боевая служба в Средиземном море, успешное выполнение ответственных государственных задач.

Он выразил уверенность, что украинские Военно-Морские Силы и в дальнейшем настойчиво будут утверждать свой авторитет на мировой карте. Свидетельством этого является участие украинских кораблей в антипиратской операции «Океанский щит», антитеррористических операциях.

Виктор Янукович отметил, что Севастополь всегда славился как город боевой, морской славы.

– И в наши дни основные силы флота формируются именно здесь, а служба на флоте – это страницы жизни многих севастопольцев, – сказал он.

Глава государства также отметил, что как перед Украиной, так и перед Россией в настоящий момент стоят общие задачи по модернизации армии и флота, строительству новых кораблей и освоению новых видов вооружения.

– Убежден: здесь есть огромный потенциал для развития сотрудничества, – сказал Виктор Янукович и заверил, что руководство Украины сделает все возможно, чтобы соответствующие программы по развитию флота были выполнены.

По словам Президента Украины – Верховного Главнокомандующего ВС Украины, здесь, в Севастополе, укрепляется морское братство Украины и России, моряки двух стран развивают партнерские отношения, проводят совместные учения, обменивается опытом, вместе отмечают праздники и вместе чествуют героическое прошлое.