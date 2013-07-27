Лебедев принял участие в торжественных мероприятиях ко Дню флота Украины

В мероприятии также приняли участие руководители городского совета, заместитель министра обороны Артуро Бабенко, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Владимир Замана, командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин, другие должностные лица.

После возложения определенная группа военнослужащих ВМС прошла торжественным маршем перед министром обороны Павлом Лебедевым.

Впоследствии в Культурно-информационном центре Министерства культуры Украины состоялось торжественное собрание ко Дню флота Украины.

Поздравляя военных моряков и ветеранов флота, министр обороны Павел Лебедев сделал акцент на том, что Вооруженные Силы Украины стоят на пути реформирования, и это положительно скажется на их дальнейшей судьбе.

– Вы знаете, что в 2012 году Военно-Морским Силам подняли в два раза денежное обеспечение. В этом году и к 2014 правительство приняло решение увеличить денежное обеспечение всему личному составу Вооруженных Сил Украины. Денежное обеспечение военнослужащих превысит среднюю зарплату по стране, достигнет уровня от 4 тысяч гривен для младшего офицерского состава, и до 7-8 тысяч для старшего состава, – отметил руководитель оборонного ведомства.

Также Павел Лебедев отметил, что уже разработаны и реализуются комплексные решения по обеспечению жильем военнослужащих. Так, руководством оборонного ведомства запланировано строительство более 20 тысяч квартир для военнослужащих до 2017 года.

– Финансовым ресурсом для проведения реформы ВС Украины на 2013-2017 годы на это предусмотрено 1,2 миллиарда гривен, – сообщил он.

Сегодня же министр обороны Украины вручил 6 военнослужащим ВМС Украины ордера на квартиры. А 30 младшим офицерам, мичманам, прапорщикам, старшинам и матросам по инициативе Павла Лебедева были вручены грамоты и денежные премии от Фонда социально-экономического развития Севастополя.

Министр обороны во время выступления на торжественном собрании также напомнил, что в этом году заканчивается призыв на срочную службу, и со следующего года Вооруженные Силы Украины будут комплектоваться на принципах исключительно профессиональной контрактной армии.

По словам Павла Лебедева, будут также оптимизированы структура и управление Вооруженных Сил и Министерства обороны.

– Поставлена задача в течение двух лет перейти на межвидовой принцип построения Вооруженных Сил, это повысит в разы боевую эффективность подразделений, – отметил он.

Также в ходе торжественного собрания группа офицеров ВМС Украины за успехи в службе поощрена досрочным присвоением очередных воинских званий.