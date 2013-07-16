«Си Бриз-2013»: украинские десантники изучают армейский опыт стран НАТО

По словам руководителя прыжков заместителя командира 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины майора Игоря Харченко, в занятиях приняли участие разведывательный взвод батальона и аэромобильный взвод 79-й Николаевской отдельной высокомобильной бригады.

По предварительно согласованному плану с целью изучения передового армейского опыта НАТО украинские военнослужащие осуществляли десантирование на малых высотах с немецкого транспортного самолета С-160 с помощью парашютной системы Бундесвера Т-10 со специальными контейнерами для оружия и снаряжения.

При подготовке к прыжкам немецкие инструкторы провели с отечественными десантниками специальные занятия по изучению особенностей парашютной системы и тренажи на самолете.

В течение практической отработки десантирования разведвзвод морской пехоты совершил прыжки на определенную площадку приземления, провел разведку местности и обнаружил место расположения лагеря незаконного вооруженного формирования. Взвод ВДВ, по информации разведчиков, совершил десантирование и уничтожил базу «противника».

Данное занятие стало заключительным этапом подготовки десантников к участию в одном из эпизодов активной фазы учений, который состоится на Широколановском общевойсковом полигоне.