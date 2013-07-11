Военные авиаторы оказали благотворительную помощь детскому дому

Узнав о том, что в этом доме-интернате проживают 60 детей, страдающих глубокой и тяжелой умственной отсталостью, ДЦП, болезнью Дауна, тетрапарезом, микроцефалией и так далее, воинский коллектив бригады быстро откликнулся на помощь подопечным интерната, так как все понимали, что эти дети, к сожалению, не могут самостоятельно решать свои жизненные проблемы.

На общем собрании военнослужащих военной части был объявлен перечень вещей, в которых очень нуждается дом-интернат и единогласно решено организовать и оказать помощь этим детишкам. В короткие сроки военные собрали много детской одежды, игрушек, медицинскую кушетку, телевизор и приобрели на собранные средства бойлер, постель, кружки, тарелки, ложки, кастрюли, фрукты и овощи, печенье и конфеты.

9 июля 2013 года представители части во главе с командиром полка полковником Николаем Коваленко отправились в детский дом-интернат, чтобы доставить благотворительную помощь от имени всех военнослужащих бригады. Встречал делегацию военных лично директор КСМЗ «Меджибожского детского дома-интерната» Сергей Кирилюк, которой показал интернатное учреждение, которым он руководит уже 3 года, а основано оно еще с 1960 года. Также военные узнали о проблемах интерната и нелегкой судьбе этих несчастных детей, которые родились в неблагополучных семьях. Большинство из них не могут вставать, говорить, они имеют недостатки почти всех внутренних органов. От увиденного наворачивались слезы, сердце разрывалось, а в голове невольно возникал вопрос: «Почему эти дети расплачиваются за грехи родителей? За что они так страдают?»... Сразу начинаешь смотреть на мир под другим углом, понимать истинные жизненные ценности, беречь то, что имеешь и просить Бога помочь таким деткам. Всех взрослых хочется умолять: «Ведите здоровый образ жизни, подумайте о будущем своих детей! Не оставляйте их без родительской любви! Не бросайте наедине с бедой!».

Поэтому задуматься есть над чем... Цените жизни! Делайте добрые дела! Будьте милосердными!