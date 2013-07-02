Представители ЦСК получили награды на чемпионате Украины по прыжкам на батуте
Представители Центрального спортивного клуба ВС Украины традиционно получили высокие награды на национальных соревнованиях.
Представители команды мастеров по отдельным олимпийским видам спорта Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины получили немало наград на чемпионате Украины по прыжкам на батуте, который завершился в Николаеве.
Так, мастера спорта международного класса младший сержант Марина Кийко вместе с работником ВС Украины Натальей Москвин завоевали 1 место в синхроне. Кроме того, Наталья Москвина заняла 1 место в индивидуальном первенстве. Мастер спорта международного класса работник ВС Украины Дмитрий Волянский занял 1 место в синхроне. А представитель спортивного актива ЦСК ВС Украины мастер спорта международного класса Александр Сатин получил 2 место в индивидуальном первенстве, и 2 место в синхроне.