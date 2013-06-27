Лебедев наградил лучших выпускников Нацуниверситета обороны

Сегодня, 27 июня, в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского на строевом плацу состоялась торжественная церемония выпуска военных специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки.

Лучшим выпускникам университета Министр обороны Украины Павел Лебедев вручил дипломы с отличием. Вместе с атташе по вопросам обороны при Посольстве Китайской Народной Республики в Украине старшим полковником Чжао Лян диплом "магистра" по специальности "Государственное военное управление" вручил офицеру Вооруженных сил КНР подполковнику Лю Жунбао.

А лучшему выпускнику оперативно-стратегического уровня подготовки - полковнику Андрею Голованову Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании в Украине Саймон Смит вручил переходной меч королевы Великобритании.

Руководитель оборонного ведомства Павел Лебедев вручил переходную саблю времен Богдана Хмельницкого лучшему выпускнику оперативно-тактического уровня подготовки - полковнику Евгению Ковальчуку.

После торжеств с вручения дипломов и отличий, Министр обороны Украины Павел Лебедев в короткой речи поздравил выпускников.

- Выражаю искреннюю благодарность руководству и педагогам университета за добросовестный труд. 21 год преданной работы коллектива этого высшего военного учебного заведения отметил Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович, присвоив в этом году Национальному университету обороны имя выдающегося полководца, героя Великой Отечественной Войны Ивана Черняховского, - отметил Павел Лебедев.

Он отметил, что командир всегда должен быть примером для своих подчиненных.

- Будьте достойными высокого звания офицера украинской армии. Желаю вам всем добра и достатка, крепкого здоровья и успехов на благо нашей Родины, - подчеркнул Министр обороны Украины.

После торжественной речи был проведен ритуал торжественной клятвы выпускника университета, после которой оркестр университета исполнил песню "Боже великий єдиный нам Україну храни".

Завершилась церемония заключительным словом начальника Национального университета обороны генерал-лейтенанта Василия Телелима и выполнением Гимна университета.

Справочно. Всего праздновал завершения обучения 602 выпускника:

оперативно-стратегического уровня подготовки - 17;

оперативно-тактического уровня подготовки - 584;

офицер Вооруженных сил КНР - 1.