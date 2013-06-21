В Одесской военной академии состоялся первый выпуск лейтенантов

С успешным завершением военного вуза и получением первичного офицерского звания выпускников поздравили командующий Южного оперативного командования генерал-майор Анатолий Сиротенко, командующий Высокомобильных – десантных войск Вооруженных Сил Украины полковник Владимир Швец, председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард Матвийчук, митрополит Одесский и Измаилський Агафангел и заместитель председателя Одесского областного совета организации ветеранов Украины полковник в отставке Иван Новожилов.

В своем обращении к собравшимся временно исполняющий обязанности начальника Военной академии генерал-майор Олег Гуляк отметил, что выпускники этого учебного заведения будут проходить службу во всех видах Вооруженных Сил Украины.

– Нет сомнения, что нынешнее поколение молодых офицеров обязательно с честью будет преодолевать жизненные трудности, достигнет больших высот в военной карьере и будет достойно служить своей Родине, – отметил генерал-майор Олег Гуляк.

В торжественной обстановке молодым лейтенантам были вручены дипломы и нагрудные знаки. Ритуал выпуска завершился торжественным прохождением выпускников. По традиции на плацу Военной академии состоялось показательное выступление курсантов-десантников, а также торжественное дефиле военных музыкантов.

Уже через месяц коллективы воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Украины пополнятся выпускниками этого учебного заведения.

Справочно. Военная академия (г. Одесса) была образована 17 августа 2011 года на базе Военного института Одесского Национального политехнического университета.