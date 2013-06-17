С Харьковщины вывезено около 4 тысяч тонн меланжа

С момента внедрения в прошлом году двустороннего соглашения по утилизации избыточных боеприпасов – это уже девятая отправка военного имущества.

Накануне опасную жидкость с соблюдением всех технологических норм погрузили в семь специальных железнодорожных цистерн.

– Особый груз уже пересек государственную границу с Российской Федерацией. Конечным пунктом переезда станет предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое располагается в Новгородской области. Таким образом, с помощью наших зарубежных партнеров, в течение 2012-2013 годов состав избавился от около 4000 тонн меланжа или от 83% своих запасов, – пояснил командир воинской части подполковник Александр Николаев.

За ходом отправки меланжа с военной части проследили: сотрудник офиса ОБСЕ по экологическим вопросам Александр Савельев и эксперт программы Украина – ОБСЕ Олег Прокопенко.

По словам представителей международной организации, комплекс мероприятий по избавлению Харьковщины от опасного избыточного имущества и ход утилизации идет по плану. Так, согласно условиям долгосрочного проекта, до конца 2013 года меланжа в восточном регионе не должно быть.

В настоящее время, после отправки последней партии меланжа на складе ракетного топлива Сухопутных войск остается еще почти 780 тонн компонента ракетного топлива.

– Запасов меланжа в наших хранилищах остается ровно на две поездки железнодорожного транспорта по семь цистерн в каждом составе. Со своей стороны, мы – военнослужащие – делаем все необходимое, чтобы скорее очистить воинскую часть от избыточного имущества, – заверил подполковник Александр Николаев.

В завершение своего пребывания на военном объекте эксперт программы Украина – ОБСЕ Олег Прокопенко пообещал, что после вывоза меланжа с Харьковщины аналогичные работы начнутся в Одесской области, где находится около 3600 тонн компонента ракетного топлива.