Мэрия поблагодарила одесских моряков за помощь в ликвидации последствий урагана

Во время посещения Западной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины городской глава Одессы Алексей Костусев поблагодарил военных моряков за помощь в ликвидации последствий природной стихии, которая произошла в конце мая.

Мэр вручил именные часы и почетные грамоты старшему военно-морском начальнику Одессы капитану первого ранга Евгению Кинзерскому и группе военнослужащих.

- Мы смогли после небывалого удара стихии достаточно быстро вернуть город к нормальной жизни. У нас все получилось потому что мы не остались один на один с бедой. В числе первых на помощь городским службам пришли военные моряки. Они ликвидировали последствия стихии в центре Одессы - в 6 часов утра военные моряки уже работали около Оперного театра, на Думской площади и Приморском бульваре, - отметил Алексей Костусев.

В свою очередь командир Западной военно-морской базы капитан-первого ранга Евгений Кинзерский подчеркнул, что Одесса - морской город, поэтому военные моряки с особым энтузиазмом помогали его жителям, работая на различных участках в Приморском, Киевском и Суворовском районах города.

- Мы так будем действовать всегда. Ведь мы патриоты своего города, - отметил Евгений Кинзерский.

В завершение встречи городской голова Одессы побывал на учебном катере "Южный" где состоялось общение с его экипажем. В память о встрече от личного состава Западной военно-морской базы Алексею Костусеву был вручен символ морской чести и отваги - кортик.