Военнослужащие ВСУ вернулись с международного военного паломничества

Стоит отметить, паломничество украинской делегации стала крупнейшим за всю его историю и составило более 200 человек. К военным паломникам также присоединились члены их семей, курсанты Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, представители Государственной пенитенциарной службы и сотрудники МВД Украины.

К Лурд прибыли военные паломники из 40 стран мира. Особую атмосферу паломникам в Марийском Центре создали духовые оркестры Ирландии, США, Франции, Кот-д'Ивуара и Германии.

Во время мероприятия представители украинской делегации возложили цветы к Мемориалу погибших воинов, посетили подземный храм и участвовали в ночном шествии со свечами. Военнослужащие Украины имели возможность побывать на аудиенции у Папы Римского Франциска И.

- Безусловно, проведение таких мероприятий является чрезвычайно нужным. Во время паломничества люди разных национальностей знакомятся между собой, становятся друзьями, одним словом - налаживают международные контакты. А главное - они могут духовно и физически очиститься, отдохнуть, и с новыми силами вернуться к своей работе, - отметил духовный руководитель украинской делегации епископ Сокальско-Жовковской УГКЦ владыка Михаил Колтун.

Течение паломничества офицеры и курсанты помолились на Литургии в украинских церквях Кракова (Польша), Мюнхена (Германия), Лурда (Франция), Рима (Италия) и Монсеррати (Испания). Кроме того, военнослужащие приступали к Тайнам Исповеди и Причастия.