Корабль «Кировоград» после заводского ремонта вышел в море

С сентября 2012 года СДК «Кировоград» проходил заводской ремонт в ПАО «Черноморский судостроительный завод» (г. Николаев). Во время пребывания на заводе осуществлен доковый ремонт корабля, ремонт главных двигателей, ремонт корпусных конструкций и носового устройства.

Как отметил начальник управления эксплуатации и судоремонта Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Михаил Токарь, проведенный николаевскими ремонтниками значительный объем работ позволяет флоту в дальнейшем применять циклический принцип эксплуатации корабля.

– Осуществленный средний ремонт главных двигателей корабля позволит использовать их без ограничений в течение ближайших десяти лет. Кроме того, важно, что заменено около 40 тонн наружной обшивки корпуса и топливных цистерн, проведен ремонт корабельных систем, – добавил капитан 1 ранга Михаил Токарь.

По прибытии в пункт постоянной дислокации экипаж СДК «Кировоград» перейдет к интенсивному периоду подготовки, выполнения кораблем свойственных задач в Черном море.

Как сообщалось, за последние полгода ремонт в ПАО «Черноморский судостроительный завод» завершили ракетный корвет «Приднепровье», судно «Переяслав» и большой десантный корабль «Константин Ольшанский».