На водной станции Академии ВМС имени Нахимова провели военно-спортивный праздник

В начале соревнований участников и группы поддержки поздравил временно исполняющий обязанности командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, председатель спорткомитета командование флота вице-адмирал Сергей Елисеев. Он пожелал всем достичь высоких результатов в военно-спортивных соревнованиях.

Военные моряки в этот день померялись силами в гребле на шестивесельных морских ялах, армрестлинге, перетягивании каната, подъеме гирь. В соревнованиях принимали участие представители всех факультетов Академии ВМС имени П.С.Нахимова, Военно-морского колледжа.

По итогам гонки, в командном зачете первое место в гребле на морских ялах и в перетягивании каната завоевала команда факультета вооружения, а команда факультета корабельной энергетики стала лучшей в армреслинге и подъеме гирь.

В рамках мероприятия также состоялось театрализованное представление с участием Нептуна и других персонажей. Владыка морей был доставлен к месту проведения праздника на скоростном катере.

Победителей наградили кубками и грамотами командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Лучшим командам вручили сладкие пироги. Началу летнего, в том числе и купального сезона, на водной станции был посвящен праздничный салют.