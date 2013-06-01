В 51-й механизированной бригаде провели учения с военными запаса

Руководство учениями осуществлял первый заместитель командира 13 армейского корпуса полковник Владимир Кравченко.

- В короткий срок мы выполнили все запланированные мероприятия, необходимые для призыва из запаса нужного количества военных специалистов. В частности, отрабатывались вопросы доукомплектование личного состава для военной части и организации взаимодействия с комплектующими военными комиссариатами Волынской области, - отметил полковник Владимир Кравченко.

Призванных из запаса военнослужащих на территории бригады уже ожидал полностью развернутый пункт приема личного состава, где их регистрировали, распределяли по военным специальностям и обеспечивали необходимым военным вещевым имуществом. Впоследствии, после прохождения фильтрации на пункте приема личного состава, военнослужащих запаса распределили по штатному расписанию определенных подразделений. Следующий этап учений проходил под руководством командиров отдельных рот, батальонов и дивизионов бригады. Личный состав сформированных подразделений вводился в строй. Военнослужащим запаса было предоставлено определенное нормативами время для приведения выданной оружия и техники к боевому применению.

Отдельным вектором внимания личного состава, задействованного в ученияхЮ стал прием автомобильной техники из народного хозяйства. В частности, мастерские, поступившие из хозяйства на замену движущихся ремонтных мастерских, были доукомплектованы необходимым для ремонта вооружения и военной техники оборудованием.

- В процессе учебного призыва личного состава из запаса и получения автотранспорта с народного хозяйства, а затем - формирование на основе этих ресурсов полноценных подразделений, мы осуществлять постоянный контроль и учет людей и материальных средств, - отметил руководитель учений полковник Владимир Кравченко.

Одним из важных элементов ввода в строй военнослужащих запаса стало восстановление необходимых навыков у механиков-водителей боевых машин пехоты. Для них руководители учений запланировали совершении марша на технике. Каждый проехал около 10 километров за штурвалом БМП-2.

Подводя итоги обучения, первый заместитель командира 13 армейского корпуса полковник Владимир Кравченко отметил, что личный состав 51-й отдельной механизированной бригады по результатам учений получил оценку "хорошо". Подавляющее большинство вынесенных для проверки вопросов выполнена. Руководство подразделений и командования бригады продемонстрировало способность к стабильным и уверенных действий в различных условиях оперативно-тактической обстановки ситуации.