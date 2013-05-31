Ветераны авиационной медицины Вооруженных Сил Украины поделились опытом с молодыми врачами

В ее работе приняли участие представители Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, военные врачи Военно-медицинского клинического центра и более ста ветеранов авиационной медицины, которые в разные времена на разных должностях выполняли задачи медицинского обеспечения личного состава военной авиации.

По словам председателя правления общественной организации "Ветераны военно-медицинских учреждений" полковника медицинской службы в запасе Виталия Колесюк, актуальность проведения мероприятия обусловилась настоящим состоянием авиационной медицины и желанием многих военных врачей поделиться приобретенным опытом.

- За годы независимости медицинская служба ВВС Украины, а впоследствии и Воздушных Сил, пережила много этапов развития, реорганизации, оптимизации, - рассказал Виталий Колесюк. - Каждый из нас в свое время внес посильный вклад в общее дело медицинского обеспечения боевой подготовки и сохранения здоровья летного состава мощного вида украинского войска. Поэтому нам есть чем поделиться с молодыми авиационными врачами, - подчеркнул Виталий Колесюк.

Выступления и дискуссии между участниками собрания позволили не только обменяться практическим и жизненным опытом, но и определить новые подходы в медицинском обеспечении летного состава Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Отдельно акцентировалось внимание на роли авиационного врача, как неотъемлемой составляющей в медицинском обеспечены боевой подготовки авиационной части и безопасности полетов в целом.